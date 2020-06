«Promi Big Brother»: Neue Staffel meldet sich auch montags um 20.15 Uhr

TV-News

Der Münchner Sender hat zudem einen Starttermin für die frischen Folgen bekannt gegeben. Die nächste Staffel startet so früh im Sommer wie nie zuvor.

Der Münchner Sender Sat.1 setzt im August auf mehrdenn je. Kein Wunder. 2019 holten die Liveshows der Eventsendung bis zu 19,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, im Jahr zuvor waren es bestenfalls sogar 20,7 Prozent. Deshalb wird die inzwischen achte Staffel nicht nur zwei, sondern gleich drei Wochen dauern. Der Startschuss für das Promi-Spektakel erfolgt am Freitag, 7. August 2020 um 20.15 Uhr. Das Finale steigt entsprechend 21 Tage später, also am 28. August. Somit startet die neue Staffel früher denn je - 2018 etwa öffneten sich die Türen zum Haus am 17. August, im vergangenen Jahr wurde die Eröffnungsshow am 9. August zelebriert.Zudem hatte Sat.1 schon vor einigen Tagen angekündigt, mehr Primetime-Stunden mit der Sendung füllen zu wollen. Wie 2019 schon angetestet, wird «Promi Big Brother» neben dem Freitagabend nun auch immer am Montagabend schon um 20.15 Uhr starten. An allen anderen Wochentagen laufen die Liveshows ab 22.15 Uhr. 2019 kam die Montagsshow zur besten Sendezeit auf 14,8 Prozent Marktanteil, was unter dem Staffelschnitt lag. Mit 2,22 Millionen Zuschauern insgesamt fiel die Reichweite aber höher aus als am späteren Abend.Die Liveshows aus Köln sollen auch 2020 wieder von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderiert werden. Der kleine Sender sixx ist ebenfalls an Bord. Immer im Anschluss an die Sat.1-Show melden sich Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit Analysen und Talks zum Geschehen in der TV-WG:ist also auch volle drei Wochen lang zu sehen. Details über die Kandidaten, die heuer in der von Endemol Shine Germany kommenden Produktion mitwirken, gibt es aber noch nicht. 2019 hatte der große Bruder seine Stars auf einen Campingplatz geschickt. Was erwartet sie nun in diesem August?