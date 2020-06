VOX: Michael-Patrick-Kelly-Abend schneidet schwächer ab

Quotennews

Die Quoten von «Sing meinen Song» sanken. ProSieben zog erneut an VOX vorbei.

Ungewohnt niedrigere Quoten als üblich holte eine weitere-Folge am Dienstag zur besten Sendezeit beim Kölner Kanal VOX: Mit Songs von Michael Patrick Kelly holte der Sender 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag man zwar oberhalb der eigenen Sendernorm, aber unterhalb der sonst bei der Talpa-Produktion üblichen Ergebnisse. Bis zu 13,5 Prozent holte diese Season am Dienstagabend, das war die zweitniedrigste Quote des Jahres. Insgesamt schauten 1,45 Millionen Menschen zu, das waren 400.000 weniger als eine Woche zuvor.ProSieben zog somit an der VOX-Sendung vorbei – zumindest bei den Jungen. Der Münchner Sender fährt weiter gut mit der Sommersendung. Diesmal ging es ab 20.15 Uhr um „unglaubliche Hingucker“. Diese bescherten dem Kanal starke 9,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 1,19 Millionen.Ab 22.35 Uhr wiederholte der Kanal zudem noch eine Folge von. Mit einer Sendedauer bis 1.45 Uhr kam die Produktion auf gute 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Reichweite sank auf durchschnittlich 0,39 Millionen.