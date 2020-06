Heiß erwartet: Wann startet die neue «Lucifer»-Staffel?

US-Fernsehen

Bei Netflix ist es noch in diesem Sommer so weit.

Fans der Seriehaben auf diesen Termin lange gewartet. Am Dienstag hat der kalifornische Streamingdienst Netflix bekannt gegeben, wann die mit Tom Ellis besetzte teuflische Serie in ihre neue Staffel geht. Am 21. August wird es so weit sein. Dann sind die Episoden der fünften Runde streambar. Die Handlung der neuen Staffel ist übrigens noch ein großes Geheimnis.Klarer dürfte derweil geworden sein, dass die fünfte Runde – anders als zuletzt vermutet – nicht das Ende der Serie bedeutet. Das Produktionsstudio und Tom Ellis haben sich geeinigt, die Zusammenarbeit soll weitergehen. Demnach steht auch einer sechsten Staffel nichts mehr im Wege.«Lucifer», das vom US-Network FOX geboren wurde, nach dortiger Absetzung aber von Netflix gerettet wurde, wird in der neuen Runde mehr Sendezeit erhalten. Gemäß US-Berichten dauert eine Episode nun zwischen 50 und 60 Minuten, zuvor waren die klassischen 42 Minuten üblich. Insgesamt sollen 16 Folgen zur fünften Staffel gehören.