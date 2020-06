Kabel Eins am Montag: Spielfilme zünden

Quotennews

Der Münchner Sender räumte mit «Eraser» und «Einsame Entscheidung» ab.

Quotenerfolg für den in München ansässigen Fernsehsender Kabel Eins. Zwei Hollywood-Spielfilme von früher bescherten dem Sender starke Quoten. Ab 20.15 Uhr gab es die Wiederaufführung vonzu sehen. Diese erreichte im Schnitt 1,60 Millionen Zuschauer. Das waren mehr als bei VOX («Laura & der Wendler») und auch mehr als in Sat.1 , wo der Streifen «Traumfrauen» nur auf 1,09 Millionen Zuseher gelangte. Kabel Eins punktete mit «Eraser», weil der Film auch bei den jungen Fans angesagt war: 0,56 Millionen 14- bis 49-jährige Zusehende bescherten dem Sender starke 7,6 Prozent Marktanteil.Der ab 22.25 Uhr gezeigte Filmhielt die Quoten mit dann 6,7 Prozent oberhalb der Sendernorm. Er war also ebenfalls ein Erfolg. 0,87 Millionen Menschen sahen am späteren Montagabend noch zu.Tagsüber überzeugte das um kurz vor 15 Uhr gestartetemit genau sieben Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Eher schwer tat sich am Vorabend das um 18.55 Uhr gestartete. Die Geschichten der Ordnungshüter, die 80 Minuten lang im Programm vertreten sind, erreichten am Montag nur 4,5 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Die Gesamtreichweite lag bei rund 630.000.