Joyn holt sich «Bordertown»

Die Serie startete 2016 bei FOX und war dann auch ziemlich schnell wieder Geschichte.

Wer sich nicht an die einstige FOX-Sitcomvon Seth McFarlane erinnert, muss sich keine Gedanken machen. Das Format war ziemlich schnell wieder weg vom Fenster. Die Produktion wurde nach gerade einmal 13 Folgen wegen niedrigen Zuschauerinteresses wieder eingestampft. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es fast vier Jahre dauerte, ehe sich ein deutscher Abnehmer fand. Im März lief die Produktion erstmals im Pay-TV, dort bei ProSiebenFun.Joyn wird sie nun ab Juli in sein Angebot aufnehmen. Darüber hinaus wird sie auch auf dem linearen Sender Joyn Primetime eine Heimat finden – beginnend am 7. Juli wird das Format dienstags um 21.15 Uhr gestreamt.Schauplatz der Serie ist die fiktive Stadt Mexifornia an der mexikanisch-kalifornischen Grenze. Die Hauptakteure sind die Familien des Grenzwächters und Einwanderungsgegners Bud Buckwald und seines Nachbarn Ernesto Gonzalez, eines Einwanderers aus Mexiko, der eine erfolgreiche Gärtnerei führt. Bud hat eine Frau namens Janice und zwei Erwachsene Kinder namens Sanford und Becky, sowie eine kleine Tochter namens Gert