«King of Trucks»: DMAX stellt die prächtigsten LKWs zur Schau

TV-News

Zusammen mit “American Truck Promotion” zeigt DMAX in der Donnerstags-Primetime bald die luxuriösesten Sattelzüge aus Übersee.

Mit Hilfe der Jungs der “American Truck Promotion” hat DMAX ein neues Format an der Niederlausitz realisiert. Mitsteht die nächste Eigenproduktion in den Startlöchern. Ab dem 23. Juli wird sie immer donnerstags um 21.15 Uhr exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung an den Start gehen. Zusätzlich werden die Folgen auch auf DMAX.de und Joyn zur Verfügung gestellt. In insgesamt sechs Episoden begleitet der Sender das Team der “American Truck Promotion” rund um Chef Marco Barkanowitz bei der Arbeit.Als selbsternannter «King of Trucks» kauft er in Nordamerika teure Highway-Kolosse wie den Peterbilt 379, den Freightliner Coronado oder den Kenworth W900 ein und gestaltet sie hierzulande nach Vorschrift und Wunsch der Kunden exklusiv um. Auf dem knapp 15.000 Quadratkilometer großen Gelände in Kolkwitz bei Cottbus hat sich Boss Marco seinen Traum von der eigenen US-Truck-Schmiede verwirklicht. Zusammen mit Werkstattchef Adam, Chrom-Gott Uli, und Multitalent Bruno schraubt er an den Luxus-Brummern herum.Für die Produktion der sechs Folgen ist Story House Productions verantwortlich. Seitens Discovery sind Axel Stegmaier, Director Production & Development und Simon Seidel, Executive Producer, bei dem neuen Format mit eingespannt.