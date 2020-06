Sky-Gruppe verlängert Vertrag mit Discovery

Vermischtes

Der Vertrag gilt für Großbritannien, Irland, Deutschland und Österreich. Auf der Insel will Sky auch bei den Olympischen Spielen mitmischen.

Vergessen sind die schwierigen Jahre um 2017, als das Verhältnis zwischen den Medienriesen Sky und Discovery nicht gerade zum Besten bestellt war. Nun, rund drei Jahre später, haben sich die Unternehmen auf eine Fortsetzung und teils sogar Erweiterung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Medienberichten zufolge wurde ein mehrjähriger Vertrag ausgehandelt. In Deutschland ist somit gesichert, dass der Discovery Channel auf der Sky-Plattform erhalten bleibt.Im Vereinigten Königreich wurden weitere Punkte beschlossen. Erstmals sollen auch non-lineare Brands berücksichtigt sein. Sky werde Distributionspartner für Marken wie MotorTrend und künftige Produkte, die Discovery noch in der Pipeline hat. Zudem wird SkyQ 2021 die Olympischen Spiele in England und Irland in Ultra HD zeigen – auch bei weiteren Events können auf Sky Q Pop-Up-Sender aufschlagen.Stephen van Rooyen, der Chef von Sky UK, der seit einigen Monaten auch Europa-Chef der Sky-Gruppe ist, zeigte sich sehr zufrieden. „Wir sind zufrieden, dass wir eine neue Vereinbarung mit Discovery getroffen haben (…). Discovery kann Sie in die Tiefen der Ozeane führen und ins tiefste Weltall – alles von Ihrem Wohnzimmer aus. Wir bringen den besten Content unserer Partner Discovery, HBO und Showtime und ergänzen ihn um den besten Livesport in Europa, unsere preisgekrönten Sky-Originals und um Apps, die wir lieben, wie etwa Netflix – und legen all das an einen Ort, nämlich auf die weltbeste Plattform SkyQ.“