Über fünf Millionen Zuschauer: «Staatsanwalt»-Wiederholung siegt bei den Älteren

Ein wiederaufgewärmter Fall von «Der Staatsanwalt» sicherte dem ZDF den Gesamtsieg. Die Neo-Serie «Deutscher» hat die «heute-show» später mehr schlecht als recht vertreten.

Mit einer Krimi-Wiederholung den Gesamtsieg einfahren? Für das ZDF kein Problem: Obwohl vonderzeit keine neuen Folgen zu sehen sind, ist dem Mainzer Sender der Tagessieg beim Gesamtpublikum sicher gewesen:5,34 Millionen Krimifans schalteten zur besten Sendezeit ein, kein anderer Sender hatte eine bessere Reichweite vorzuweisen. In der Vorwoche lag die Sehbeteiligung noch um 650.000 Zuseher niedriger. 18,9 Prozent sprangen diesmal heraus, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,8 Prozent gut.unterhielt anschließend 4,81 Millionen Zuseher, 17,0 Prozent Marktanteil resultierten daraus.Die bereits bei ZDFneo gelaufene Serien-Eigenproduktionwar dann um 22.30 Uhr ein schwacher «heute-show»-Ersatz: 1,55 Millionen Zuschauer interessierten sich für die erste Episode, für Folge zwei konnten sich dann nur noch 0,94 Millionen Fernsehende erwärmen. 7,3 und 5,9 Prozent standen als Gesamt-Marktanteile zu Buche – kein Vergleich also zu den zweistelligen Ergebnissen der sonst auf diesem Slot laufenden «heute-show». Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,5 sowie 3,9 Prozent ebenso mies aus.Das Erste lag auf Platz zwei bei den Älteren:bestätigte damit weitestgehend die Ergebnisse aus der Vorwoche. 4,10 Millionen Zuschauer hatte die Reihe mit der Folge „Auf neuen Wegen“. 14,4 Prozent Marktanteil wurden damit verbucht. 7,3 Prozent gab es bei den Jüngeren zu holen, hier lag man mit dem ZDF-«Staatsanwalt» also beinahe gleichauf.