Tagessieg zum Auftakt für «Pocher und Papa auf Reisen»

Quotennews

Pochers neue Reise-Show hat bei RTL eine aus Quotensicht gelungene Premiere hingelegt, in der Zielgruppe gab es an ihr kein Vorbeikommen.

RTL hat Oliver Pocher und seinen Vater auf gemeinsame Reisen geschickt, vor Corona versteht sich. In der ersten der vorerst zwei Ausgaben ging es nach Thailand. Die Quoten können sich sehen lassen, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde das Format Tagessieger.So sahen ab 20.15 Uhr 1,08 Millionen Jüngere zu, das entsprach guten 14,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,99 Millionen, beim Gesamtpublikum lag die Quote bei ebenso tollen 7,1 Prozent.hat danach 14,9 Prozent bei den Umworbenen eingefahren, während die Gesamt-Zuschauerzahl auf 1,59 Millionen zurückging.Um Mitternacht stieg die Quote sogar auf 18,2 Prozent für das, 1,32 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben für die Spätnachrichten wach. Einigermaßen gute Neuigkeiten kommen auch aus der Daytime: Nachdem der Nachmittagstalk «Marco Schreyl» zuletzt nur noch für einstellige Marktanteile gut war, haben die Wiederholungen vonnun mit 10,8 Prozent ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.erzielten im Vorfeld 11,0 sowie 9,5 Prozent in der Zielgruppe.