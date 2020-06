Comeback in Sicht? TV Now plant angeblich neue «Verbotene Liebe»-Folgen

TV-News

Die bekannte ARD-Glamour-Daily würde somit zurückkommen. Medienberichten zufolge sollen auch einige Stars von damals wieder mit an Bord sein.

Es wäre der Medien-Knaller dieser Woche. Gemäß eines Berichts derarbeitet der zur RTL-Gruppe gehörende Streamingdienst TV Now an neuen Folgen der einstigen ARD-Soap. Wie kommt das? Seit einigen Monaten hat TV Now alte Folgen auf Abruf im Angebot. Die Abrufzahlen dieser Episoden sollen so stark gewesen sein, dass man sich für die Produktion neuer Ausgaben entschieden habe. Die Dreharbeiten sollen schon im Juli beginnen – verantwortlich ist wieder UFA Serial Drama. Die RTL-Schwesterfirma stellt auch RTL-Dailys wie «GZSZ» und «Unter uns» her.Nach-Infos gibt es schon Abmachungen mit einigen Darstellern von früher. Sie werden ihre Rollen nun wieder aufnehmen. Darunter ist angeblich auch Schauspieler Jo Weil. «Verbotene Liebe» würde somit ab Herbst bei TV Now zur Verfügung stehen. Völlig unklar ist dabei, wie die Serie genau gestaltet ist. Macht TV Now somit wirklich eine eigene Daily? Oder wird die Serie, wie am Schluss im Ersten, eher eine wöchentliche Serie rund um den Adel im Rheinland?Die Serie war 1995 im Ersten gestartet, lief zunächst immer 25 Minuten lang, ehe Das Erste die Sendelänge auf 45 Minuten ausweitete. 2015 wurde das Format seitens des Ersten in Folge gesunkener Quoten eingestellt. Die letzte Staffel war keine mit täglicher Ausstrahlung mehr, damals liefen nur noch einmal pro Woche neue Folgen.Bereits Anfang dieser Woche hatte TV Now die Bestellung einer anderen Young-Adult-Serie bekannt gegegen. Für die Produktion vonwird Schauspielerin Valentina Pahde ihre Arbeit bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» einige Monate lang ruhen lassen. Pahde spielt die gleiche Figur nun in dem TV Now-Format; am Freitag hatte sie ihren letzten Drehtag bei der Kiez-Serie, in Kürze beginnen die Produktionsarbeiten für «Sunny». Nach diesen wird die Figur dann wieder in «GZSZ» integriert. Von «Sunny» lässt TV Now 20 Folgen herstellen, die ab Herbst wöchentlich erscheinen sollen.