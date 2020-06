«In Ice Cold Blood»: Rapper Ice-T kommt zu RTL Crime

TV-News

In deutscher Erstausstrahlung zeigt der Kölner Sender die Reihe ab Mitte Juli immer freitags in der Primetime.

Seit 2018 ist Rapper Ice-T, der als Schauspieler auch aus «Law & Order: SVU» bekannt ist, in seinem Formatin den USA schockierenden Kriminalfällen auf der Spur. In diesem Jahr ist bei Oxygen im Frühjahr bereits die dritte Staffel zu sehen. Ab dem 17. Juli kommt die True-Crime-Doku-Reihe nun auch nach Deutschland. Dann ist eine von insgesamt acht Folgen aus der ersten Staffel immer freitags ab 20.15 Uhr bei RTL Crime erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen. Im Anschluss an die Erstausstrahlung sind die Episoden auch auf TVNow verfügbar.Eine ermordete Frau und fünf verdächtige „Sugar Daddys“, eine tote Studentin und ein verschwundener US-Kriegsveteran, ein Mord in der Swinger-Szene und eine Leiche in Hollywood. In der ersten Staffel seines True-Crime-Formats stellt Ice-T acht spektakuläre Fälle vor, die die Ermittler vor ernsthafte Probleme gestellt haben. Mit Archivaufnahmen, Reenactments und Interviews mit den damals zuständigen Ermittlern offenbart Rapper Ice-T die Hintergründe der undurchsichtigen Verbrechen und zeigt, wie es gelang die Fälle aufzuklären.“Als ein unbescholtener US-Kriegsveteran eines Tages spurlos verschwindet, nachdem die Leiche einer jungen Frau in seiner Wohnung aufgefunden wird, glauben die zuständigen US-Ermittler zunächst fest daran, dass der Gesuchte ihr Mörder ist. Wenig später stößt die US-Polizei jedoch auf eine neue Spur, die ihre bisherigen Mutmaßungen vollständig über Bord wirft – und die Wahrheit ist dunkler als gedacht. So geht es den zuständigen Ermittlern auch im Fall einer ermordeten Jurastudentin: Ein dunkler Schatten legt sich über vergangene Leidenschaften und sexuelle Begierden, als ihre Leiche in einem Müllcontainer aufgefunden wird – die US-Polizei stößt infolgedessen auf ein rätselhaftes Netz aus Liebhabern, Ex-Freunden und unerwiderter Liebe.” , so macht RTL Crime auf die ersten Fälle heiß.