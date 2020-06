Daytime Emmys werden von «The Talk»-Hosts moderiert

US-Fernsehen

Gleich fünf Frauen werden Ende Juni durch die Verleihung führen.

Die fünf Moderatoren der CBS-Talkshow «The Talk» werden die 47. Annual Daytime Emmy Awards moderieren, die am 26. Juni 2020 beim US-Network CBS ausgestrahlt werden. Durch die mehrstündige Gala, in der das Nachmittagsprogramm geehrt wird, führen Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Ann Inaba und Marie Osmond.Underwood ist bereits seit vier Jahren Gastgeberin der Show, bislang führte sie mit Schauspieler und Moderator Mario Lopez («Access Hollywood») durch die Preisverleihung. Seit 2011 waren die Daytime Emmys nicht mehr bei CBS zu sehen. Wie bereits angekündigt, wird die Sendung so weit wie möglich aus dem Home Office produziert.Übrigens: «The Talk» ist seit Jahren sehr nah am Ort des Geschehens. Die Bekanntgabe der Nominierung fand im Rahmen der Sendung statt, in den Jahren 2016 und 2018 gewann das Format einen Emmy in der Kategorie „Talkshow/Unterhaltung“.