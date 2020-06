Skater-Drama «Betty» geht weiter

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO hat das Format für eine zweite Staffel verlängert.

Nur zwei Wochen nach dem Ende der ersten Staffel, hat Home Box Office (HBO) die junge, sechsteilige Serie «Betty» verlängert. Die halbstündige Serie, die auf Crystal Moselles Spielfilm «Skate Kitchen» basiert, geht also in die zweite Staffel. Amy Gravitt, die verantwortliche Person bei HBO verkündete die frohe Botschaft.„Es war eine Freude, mit den inspirierenden Frauen von «Betty» durch die Straßen von New York City zu fahren, und wir sind ihnen und Crystal dankbar, dass sie ihre Geschichten und Freundschaften mit uns geteilt haben“, sagte Gravitt. „Wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin unsere geliebte Betty als Nächstes gehen wird.“Mit Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell und Rachelle Vinberg in den Hauptrollen, die alle im Originalfilm mitgespielt haben, folgt «Betty» einer vielfältigen Gruppe junger Frauen, die ihr Leben durch die vorwiegend männlich orientierte Welt des Skatens navigieren. Der Titel der Serie kommt von dem spöttischen Spitznamen, den einige der Jungs den Skaterinnen zuwerfen, die es wagen, in ihr Revier vorzudringen.