70. Geburtstag: ZDF feiert Iris Berben

TV-News

Anlässlich des Ehrentags wird das Zweite im August den Film «Nicht tot zu kriegen» ausstrahlen.

Das Zweite Deutsche Fernsehen wird am Montag, 10. August einen neuen Fernsehfilm der Woche mit Iris Berben in tragender Rolle zeigen.wird anlässlich des 70. Geburtstags der Schauspiel-Ikone gezeigt. Natürlich läuft der Streifen in Erstausstrahlung um 20.15 Uhr.Iris Berben spielt darin eine reife Film-Diva mit bewegter Vergangenheit. Als ein Stalker ihr bedrohlich nahe kommt, engagiert sie einen wortkargen Ex-Polizisten als Bodyguard (Murathan Muslu). Der Film ist eine Hommage an Iris Berben und das schillernde München der 60er- und 70er-Jahre.Regie führte Nina Grosse, die auch, angeregt durch Franz Doblers Kriminalroman "Ein Schlag ins Gesicht", das Drehbuch schrieb. In weiteren Rollen sind neben anderen Barnaby Metschurat, Katharina Nesytowa, Helgi Schmid und Philipp Hochmair zu sehen. Produziert wurde der Film von der Firma Moovie.