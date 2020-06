Wie angekündigt: Der Dienstagabend wird die neue Heimat von «Schwiegertochter gesucht»

TV-News

Die neue Staffel umfasst weniger Folgen, die dafür länger als zuvor. Zudem soll es ernster werden.

RTL hatte bereits angekündigt, an der immer unter Kritik gestandenen Kuppelshowin etwas größerem Maße Hand angelegt zu haben. Das Kult-Format, das bisher am Sonntagvorabend beheimatet war (von Fans aber seit dem Ende der vergangenen Staffel im Februar 2019 vermisst wird), wird nun zur Primetime-Sendung. Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH hat diesmal nicht zehn (oder acht, wie zuletzt) einstündige Folgen umgesetzt, sondern fünf Stück mit einer Sendelänge von jeweils zwei Stunden. RTL will diese 13. Staffel nun dienstags um 20.15 Uhr zeigen.Los geht es am 14. Juli – eine Woche zuvor verabschieden sich die «Nachtschwestern» nach vollständig ausgestrahlter zweiter Staffel. Zu den konzeptuellen Änderungen sagt RTL, dass die Kuppelshow „zeitgemäß und liebevoll“ angepasst worden sei. Sie wäre nun authentischer und leichter denn je, wolle aber auch ein charmantes Augenzwinkern beinhalten.Die grundsätzliche Prämisse bleibt selbstverständlich: Fünf charakterstarke Junggesellen möchten nicht länger alleine sein und machen sich mit Unterstützung ihrer nicht minder unterhaltsamen Mütter auf die Suche nach Mrs. und Mr. Right. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Guido und Anke – die beiden hatten sich 2017 in der Sendung kennengelernt.