Öffentlich-rechtliches Filmduell: «Herzjagen» verliert gegen ZDF-Krimi sehr deutlich

Quotennews

Eine Wiederholung von «Marie Brand» sicherte sich entsprechend auch Platz eins der Mittwochs-Primetime.

Mehr zum Thema Hier geht es zu unserer ausführlichen Kritik des ARD-Films «Herzjagen».

Film-Erfolg für das ZDF . Mit der Mainzer Sender räumte am Mittwochabend mit alter Fiction-Ware ordentlich ab. Ab 20.15 Uhr punktete man mit der Ausstrahlung der Konserve(Erstausstrahlung am 3. Oktober 2018 vor 6,18 Millionen Zuschauern). Die zweite Ausstrahlung des Stoffs im ZDF kam nun auf 5,77 Millionen Zuschauer, was marktführende 20,0 Prozent Marktanteil bei allen einbrachte. Bei den jungen Leuten kam der 90-Minüter auf wunderbare 6,6 Prozent Marktanteil.Zudem zog der Streifen sehr deutlich anvorbei: Das Filmdebut im Ersten misslang nämlich. Ab 20.15 Uhr floppte die Ausstrahlung mit 2,68 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. 9,3 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, bei den 14- bis 49-Jährigen verblieb der Stoff mit fünfeinhalb Prozent unterhalb der Sendernorm.Extrem schwach schnitt schließlich ab 21.45 Uhr das Magazinab; hier sank die Reichweite dann auf 1,91 Millionen Zuschauer. In diesem Jahr liefen erst zwei Folgen, eine im April und eine im Mai, schlechter. 7,2 Prozent Marktanteil waren die Folge am Mittwoch.