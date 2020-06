Keine Überraschungen im ABC-Programmplan

US-Fernsehen

Der US-Broadcaster hat nun seine beiden Freshmen im Line-Up untergebracht.

Einen Tag nach NBC hat nun auch ABC einen detaillierten Programmplan für den Herbst 2020 veröffentlicht. Schon vor rund einem Monat waren die allermeisten Programmentscheidungen bekannt geworden – darunter auch, dass Serien wie «Emergence» oder «Schooled» eingestellt wurden. Insgesamt hat ABC nur mit zwei neuen Serien-Produktionen geplant, beide sind auch gleich Teil des Herbst-Timetables. Die neue David E. Kelley-Seriewird dienstags um 22 Uhr laufen und das Lead-In für die erfolgreiche Kuppelshowbilden. ABC will eine neue Staffel trotz Corona umsetzen lassen; die Rosenverteilerinnen-Show war eigentlich schon für die Zeit ab Mai geplant.Neu im Programm ist auch die Kyra Sedgwick-Serie. Sie spielt darin eine Mutter, die festgestellt, wie sie geendet ist, nachdem ihre Kinder ausgezogen sind und tausende Kilometer entfernt ein glückliches Leben führen. Sie entscheidet, dass ihr Platz bei ihrer Familie ist, und während sie sich wieder in ihr Leben einfügt, wird ihren Kindern klar, dass sie sie vielleicht sogar mehr brauchen, als sie dachten. Die Serie läuft donnerstags um 21.30 Uhr, also nach «The Conners» und wird so Teil des Sitcom-Line-Ups. Danach ist «Stumptown» zu sehen.Der Montag (mit «Dancing with the Stars» und «The Good Doctor» bleibt unberührt), auch am Donnerstag ändert sich nichts. Hier bleibt es bei den Dramen «Station 19» (hierzulande bekannt als «Seattle Firefighters») und «Grey’s Anatomy» sowie «A Million Little Things». Am Sonntag bleibt einzig «The Rookie» als fiktionales Format; in den drei Stunden zuvor gibt es lustige Homevideos, das neue «Supermarkted Sweep» und die US-Version von «Wer wird Millionär?». «Supermarked Sweep» ist eine Neuauflage einer Show aus den 60er Jahren, die quasi ein Wettrennen durch einen Supermarkt ist.Für die Midseason aufgehoben hat sich ABC Formate wie «American Idol», «The Bachelor», «black-ish», «For Life» sowie «mixed-ish».