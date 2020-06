RTL lässt seinen «Undercover Boss» warten

TV-News

Stattdessen gibt es auch am ersten Juli-Montag Günther Jauch zu sehen.

Vielleicht ist RTL selbst überrascht davon, welch hohe Quoten alte Folgen der Rateshowin diesem Juni am Montagabend holen. 18,5 und 14,3 Prozent Marktanteil holten die Konserven bei den klassisch Umworbenen. Vielleicht auch deshalb wird es Günther Jauch eine Woche länger als geplant geben. Am 6. Juli nun plant RTL um 20.15 Uhr mit der Ausstrahlung vonAuf Günther Jauchs eigentlichen Platz stellt Oliver Pocher die Fragen, um Günther Jauchs Erfolgsgeheimnis auf die Spur zu kommen. RTL kündigt an: Ein außergewöhnliches Interview, mit lustigen und bewegenden Einspielern, über die Meilensteine einer einzigartigen Karriere… Die Sendung soll 115 Minuten lang dauern.Das für diesen Abend eigentlich geplante «Undercover Boss» verschiebt sich demnach um eine Woche. Die Episode wird nun am 13. Juli zur besten Sendezeit über die Bildschirme flimmern.