Primetime-Check

Punktete «In aller Freundschaft» im Ersten? Wie schnitt eine Wiederholung von «Armes Deutschland» bei RTLZWEI ab?

ProSieben landete am Dienstag einen großen Erfolg. Mit der Clipshowerzielte die Unterföhringer Fernsehstation 1,66 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich mit 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährigen die Marktführung in der Primetime. Der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 10,7 Prozent. Mit der Wiederholung vonerzielte man 0,46 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr die Sendung 10,3 Prozent Marktanteil ein.1,75 Millionen Zuschauer starteten mit denin die Primetime. Mit 0,71 Millionen jungen Zuschauern verbuchte RTL den dritten Platz zur Hauptsendezeit. Dennoch waren 8,4 Prozent Marktanteil deutlich zu gering. Im Anschluss verbuchten Wiederholungen vonund6,7 und 8,0 Prozent, insgesamt waren 1,27 und 1,13 Millionen Zuschauer dabei.verbuchte bei VOX 1,85 Millionen Zuschauer, mit 0,88 Millionen Umworbenen war Platz zwei in der Primetime sicher. Der Marktanteil belief sich auf tolle 10,1 Prozent. Mitholte die Fernsehstation unterdurchschnittliche 6,4 Prozent Marktanteil.Obwohl RTLZWEI am Dienstag lediglich Wiederholungen vonundausstrahlte, schalteten jeweils eine Million Menschen zu. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehschauern verbuchten die zwei Sozial-Dokus 6,4 und 8,3 Prozent Marktanteil. Ebenfalls mit einer Wiederholung punktete Kabel Eins:lockte 1,33 Millionen Zuschauer an, tolle 6,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.Weniger Glück hatte Sat.1 mit: 1,44 und 1,58 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Sender zu mauen 5,2 und 5,5 Prozent in der Zielgruppe.sicherte sich ab 22.10 Uhr ebenfalls schlechte 5,5 Prozent Marktanteil.Das Erste strahlte die Serienundaus, die auf 3,73 und 4,76 Millionen Zuschauer kamen, die Marktanteile beliefen sich auf 12,6 und 15,4 Prozent. Die zwei fiktionalen Serien holten beim jungen Publikum nur viereinhalb und 6,7 Prozent. Mitund denerreichte die blaue Eins 3,8 und 7,1 Prozent, bei allen Zuschauern fuhr man mittelmäßige 9,9 und 10,9 Prozent Marktanteil ein. Die Gesamtreichweiten lagen bei 2,86 und 2,65 Millionen Zuschauer.undwaren nur bei 1,87 und 1,97 Millionen Zuschauer gefragt, die Marktanteile enttäuschten mit 6,3 und 6,4 Prozent. Während die Rassismus-Doku auf 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam, holte das Magazin nur 4,3 Prozent. Daserreichte 3,34 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 11,6 und 6,8 Prozent. Ab 22.20 Uhr hieß es, die Dokumentation erreichte 2,60 Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr die Sendung 6,9 Prozent Marktanteil ein.