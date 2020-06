The CW bestellt noch schnell vier Sommer-Shows

US-Fernsehen

Bereits im kommenden Monat sollen vier weitere Sendungen debütieren.

Das US-Network hat vier weitere Shows für die Sommermonate bestellt. Als erstes Format geht «Killer Camp» am 16. Juli auf Sendung. Am 2. August gibt es die erste Folge von «Fridge Wars», am 7. August startet «Being Rueben». Im Zuge der Programmumgestaltung wechselt auch die für den Herbst angedachte Serie «Dead Pixels» in den Sommer. Direkt im Anschluss ist die vierte neue Show, nämlich «Talkmaster», zu sehen. Los geht’s am Dienstag, den 18. August.In «Being Reuben» steht die vierzehnjährige Reuben de Maid, ein talentierter Teenager im Mittelpunkt, der nach der Show «Little Big Shots» zur Internet-Sensation wurde. Das Format ist eine Produktion von Richoet Ltd, einer Warner Bros.-Tochterfirma, und Krempelwood Ldt. Bei «Fridge Wars» liefern sich Spitzenköche einen kulinarischen Wettbewerb. Das Format wird von Emma Hunter moderiert und kommt von The Guirin Company, die das Format für CBS produziert.«Killer Camp» ist eine für ITV2 produzierte Horror-Reality-Show. Elf britische Fremde nehmen an einer Reality-Show namens „Summer Camp“ teil, aber sie sind Teil einer übertriebenen „Mord“-Rätselserie. Sie müssen herausfinden, wer hinter den schrecklichen Ereignissen steckt. Der satirische Spaß wird von Bobby Mair moderiert, Steph Harris produziert. «Talkmaster» ist eine für den Internationalen Emmy nominierte und dreifach mit dem britischen Fernsehpreis (BAFTA) ausgezeichnete Comedy-Gameshow mit Greg Davies. Alex Horne, der Schöpfer der Show, fungiert als Sidekick. Die Show läuft in England bei UKTV.