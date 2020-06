Sony Channel sichert sich europäische Serie «Natürlich. Liebe»

Vermischtes

Somit gibt der Kanal das erste Programmhighlight für den Spätsommer und Herbst bekannt.

Der im Bezahlfernsehen zu findende Sender Sony Channel hat am Dienstagnachmittag sein erstes Programmhighlight für den Spätsommer und Herbst 2020 bekannt gegeben. Am 26. August, einem Mittwoch, startet um 20.15 Uhr die aus Italien und Spanien kommende SerieDer Sender beschreibt die Produktion als romantische Komödie der etwas anderen Art. Die italienisch-spanische Serie erzählt die Geschichte einer unglaublichen und unerwarteten Liebe, die nicht nur aus knallharter Realität, sondern auch einer gehörigen Portion Fantasie besteht. Die RomCom umfasst zehn Episoden.Worum geht es? Candela, eine temperamentvolle Flamenco-Tänzerin aus Sevilla, und Massimo, ein gut aussehender römischer Unternehmer, begegnen sich zufällig am internationalen Flughafen in Prag, an dem sie beide stranden und sich auf Anhieb unsympathisch sind. Die beiden Reisenden könnten unterschiedlicher nicht sein, es sind Welten, die sie trennen. Selbst ein gemeinsames Kaffeetrinken scheint nach dem ersten Zusammentreffen komplett ausgeschlossen. Die Inkompatibilität von Candela und Massimo ist offensichtlich und deutlich zu spüren, dennoch können sie sich, selbst mit räumlicher Distanz, nicht mehr voneinander trennen. Fortan tauchen die beiden nämlich ohne Vorwarnung als Visionen im Leben des jeweils anderen auf, als hätten beide nicht schon genug mit dem normalen Alltag zu kämpfen. Die Hauptrollen sind mit Megan Montaner (aus «Velvet Collection» sowie Alessandro Tibero aus «To Rome with Love») besetzt.