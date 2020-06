Quotencheck

In den vergangenen Wochen war Panagiota Petridou gleich 14 Mal am VOX-Sonntagvorabend zu sehen.

Seit zehn Jahren moderiert die Auto-Expertin und -Händlerin Panagiota Petridou die Reality-Doku «Biete Rostlaube, suche Traumauto», von dem Format sind inzwischen über 112 Episoden produziert worden. Am 23. Februar 2020 strahlte VOX den Auftakt der 13. Staffel aus. Erneut lief die Sendung am Sonntag um 18.15 Uhr.Die erste neue Folge von «Biete Rostlaube, suche Traumauto» brachte dem Kölner Fernsehsender 1,42 Millionen Fernsehzuschauer. Das Ergebnis ist zugleich das zweitbeste Ergebnis der aktuellen Staffel – und auch die höchste Reichweite unter den neuen Folgen. Der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent, bei den Umworbenen wurden 6,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Mit 0,48 Millionen Fernsehzuschauern fuhr man das zweithöchste Ergebnis der aktuellen Staffel ein.Am Sonntag, den 1. März 2020, erreichte die VOX-Show 1,35 Millionen Zuschauer, sieben Tage später saßen 1,28 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen. Die Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen beliefen sich jeweils auf 0,44 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,6 und 6,3 Prozent. Am 15. und 22. März – also zum Start der Corona-Pandemie – konnte das Format den Lockdown nicht nutzen. 1,30 und 1,21 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, bei den jungen Leuten holte man 0,43 und 0,39 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 6,2 und 4,7 Prozent.Zwischen 29. März und 10. Mai wiederholte VOX einfach mal eben sechs Ausgaben von «Biete Rostlaube, suche Traumauto». Diese erreichten bis zu 1,54 Millionen Fernsehzuschauer, allerdings kam man an dem Tag nur auf 5,6 Prozent. In der dritten Woche sicherte sich die Sendung bis zu 8,7 Prozent Marktanteil, die letzten beiden Folgen der Reruns verbuchten 8,4 und 9,5 Prozent.Am 17. und 24. Mai verzeichnete die VOX-Sendung mit Panagiota Petridou 1,26 und 1,41 Millionen Zuschauer, bei den jungen Zuschauern waren 0,42 und 0,51 Millionen Zuschauer dabei. Die Marktanteile konnten sich mit 7,7 und 8,1 Prozent Marktanteil wirklich sehen lassen.Die 14 Ausstrahlungen von «Biete Rostlaube, suche Traumauto» sorgten für durchschnittlich 1,29 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen holte die Show 0,43 Millionen Zuschauer und 7,1 Prozent, womit man „nur“ auf Senderschnitt lag. Aber: Gerade die Reruns zeigten, dass das Format noch lange wiederholt werden kann. Diese verbuchten 7,6 Prozent Marktanteil und 0,42 Millionen Umworbene. Die neuen Episoden sicherten sich 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige, aber nur 6,6 Prozent.