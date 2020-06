NBC verlängert «Manifest»

US-Fernsehen

Dafür setzt der US-Sender die drei Serien «Sunnyside», «Bluff City Law» und «Indebted» offiziell ab.

Rund einen Monat nach den ersten Programmpräsentationen, die wegen der Corona-Pandemie zeitweise nur digital stattfanden, haben die Verantwortlichen von NBC neue Details zum Programm bekannt gegeben. Der Sender verlängerte das Drama «Manifest» um die Besatzung und Passagiere von Flug 828, die eine Zeitreise von fünf Jahren erlebt haben. Die dritte Staffel soll weitere Klarheiten um die Geschehnisse bringen. Das Format ist eine Gemeinschaftsproduktion von Warner Bros. Television, Universal Television, Compari Entertainment und Jeff Rake Productions.Die Absetzungen der Serien «Bluff City Law» und «Sunnyside» kommen nicht überraschend, beide Formate erhielten keine kompletten Staffeln und enden bereits nach der ersten Saison. Das Anwaltsdrama «Bluff City Law» dreht sich um die Anwältin Sydney, die in der Anwaltskanzlei ihres Vaters einsteigt.«Sunnyside», in der Kal Penn als New Yorker Stadtrates Mist baut, wurde nach nur wenigen Episoden aus dem NBC-Programm geworfen. «Indebted» ging Mitte April off air, die Multi-Cam-Komödie zeigte die jungen Eltern Dave und Rebecca.