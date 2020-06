Afro-Amerikaner wird erstmals ein «Bachelor»

US-Fernsehen

Das US-Network ABC besetzt den Junggesellen in der nächsten Ausgabe nicht mehr mit einem Weißen.

Der TV-Sender ABC reagiert auf die Rassismusvorwürfe und besetzt seine Hauptdarsteller neu. In der Reality-Show «The Bachelor» wird in der 2021-Ausgabe erstmals ein Afro-Amerikaner Rosen verteilen. Man habe sich für Matt James entschieden, der sich für «The Bachelorette» beworben hatte. Allerdings wurde die Produktion wegen der Corona-Pandemie abgeblasen. Das TV-Format hat erstmals keinen weißen Mann im Mittelpunkt.Bereits vor drei Jahren besetzte man allerdings bei «The Bachelorette» Rachel Lindsay, die afro-amerikanische Vorfahren hat. Wie es mit Clare Crawley weitergeht, ist bislang unklar. Die «Bachelorette», die dieses Jahr die Rosen verteilen sollte, wird wohl im kommenden Jahr die Chance auf die Liebe bekommen – wenn sich privat bei ihr nichts verändert.„Matt ist seit Februar auf unserem Rader, als die Produzenten zum ersten Mal an ihn herantragen, um ihn als Teil von Claires Staffel aufzunehmen. Als die Dreharbeiten nicht wie geplant voranschreiben konnten, hatten wir Zeit, Matt kennenzulernen, und alle waren sich einig, dass er ein perfekte Junggeselle sein würde“, teilte ABC-Chefin Karey Burke mit.