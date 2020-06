Mediengruppe RTL startet VIP-Format im Internet

Vermischtes

Das Moderatoren-Duo Tanja Bülter und Kena Amoa knöpft sich in der neuen Online-Video-Show die Posts der Woche zuvor.

Die Mediengruppe RTL startet ein neues Video-Format auf der Homepage RTL.de.soll sich um die spannendesten Social-Media-Posts der Woche kümmern. Welcher Star hat den heißesten Bikini-Body, wer macht das coolste Workout und wer hat sich optisch verändert? Moderiert wird die Webshow von Kena Amoa und Tanja Bülter.Als langjährige Promi-Experten hätten sie dazu echte Insider-Stories und Anekdoten auf Lager. Einige Nachrichten will RTL.de dann auch im klassischen RTL-Programm aufgreifen. In jeder Folge, die immer freitags erscheint und im RTL-Hauptstadtstudio Berlin produziert wird, begrüßen die beiden Moderatoren prominente Gäste. Susan Sideropoulos gibt diese Woche überraschende Tipps für eine funktionierende Beziehung…Weitere Gäste in den kommenden Wochen sind Riccardo Simonetti und Ruth Moschner.