ZDFs «Duell der Gartenprofis»: Allzeitrekord gesamt und bei den Jungen

Quotennews

Die Quoten fielen am frühen Sonntagnachmittag zweistellig aus.

Das Zweite Deutsche Fernsehen bejubelt die beste Quote für die Sendungbei den 14- bis 49-Jährigen. Die am Sonntag ausgestrahlte Ausgabe erreichte ab 13.50 Uhr im Schnitt 10,6 Prozent in dieser Altersklasse und toppte den bisherigen Bestwert somit nochmals um 0,4 Prozentpunkte. Insgesamt kam die rund einstündige Sendung auf 2,21 Millionen Zuschauer – auch das ist die beste Reichweite, die die Sendung bis dato erzielte. Zuvor lag der Rekord bei 1,96 Millionen (aufgestellt übrigens sieben Tage zuvor). Erwähnt werden muss das starke Abschneiden der vorher gezeigten Sendung, auch der «ZDF Fernsehgarten» war am Sonntag stark unterwegs Rückläufige Werte verzeichnete der öffentlich-rechtliche Sender ab 14.40 Uhr, als der Spielfilmnur auf 1,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam. Die gemessenen Quoten gesamt und bei den Jungen beliefen sich hier auf 8,3 und genau sechs Prozent.ZDFneo punktete derweil am späteren Nachmittag. Die Krimiseriefuhr ab 17 und 17.50 Uhr im Schnitt 4,0 Prozent Marktanteil bei allen Sehern ein – ein guter Wert für den digitalen Sender. 0,72 und 0,82 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.