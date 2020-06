Starke Quoten für «Supertalent»-Special, «Galileo Big Pictures» am Boden

Quotennews

Fast 16 Prozent der Werberelevanten schalteten am Samstagabend für «Das Supertalent - weltweit» bei RTL ein. Völlig chancenlos war dagegen «Galileo Big Pictures» bei ProSieben, das knapp zehn Prozentpunkte weniger erreichte.

Als ProSieben Anfang Januar zum bislang letzten Malin der Primetime zeigte, fielen die Quoten überschaubar aus. Bestenfalls eine Million Zuschauer verfolgten die Sendung mit Aiman Abdallah, mehr als 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen. An diesem Samstag versuchte es ProSieben noch einmal mit einer neuen Folge der Sendung, die sich zur besten Sendezeit aber nur 0,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anschauten. Die Marktanteile blieben in der Folge bei blassen 2,6 Prozent bei allen und 6,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hängen. Bereits am Vorabend hatte esnicht über 0,52 Millionen Zuschauer und enttäuschende 6,8 Prozent in der Zielgruppe gebracht.Vor diesem Hintergrund dürfte es für ProSieben bestenfalls ein schwacher Trost sein, dass eine weitere Folge von «Galileo Big Pictures» am späten Abend gegen 23.25 Uhr auf akzeptable 9,1 Prozent in der Zielgruppe zulegte - der Konkurrenz durch RTL musste man sich am Samstag jedenfalls deutlich geschlagen geben. Der Kölner Privatsender zeigte um 20.15 Uhr das Specialund begeisterte damit 2,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Während das schon den Gesamtmarktanteil auf gute 10,9 Prozent anfachte, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar zu starken 15,8 Prozent. 0,93 Millionen Jüngere schauten das Special, gefragter war in der Zielgruppe am Samstag nur die 20-Uhr-Ausgabe der «Tagesschau» im Ersten.Abseits der starken Primetime setzte RTL am Samstag hingegen kaum Ausrufezeichen.brachte es am Vorabend zwar auf gute 14,4 Prozent beim jungen Publikum, und auch «Life» ► hielt sich ab 19.05 Uhr knapp über zehn Prozent, die meiste Zeit des Tages über holte der Kölner Sender aber tief einstellige Quoten. So schwankteam Nachmittag zwischen miesen 5,5 Prozent und durchwachsenen 8,3 Prozent, bevor esgegen 17.45 Uhr nicht über enttäuschende 6,6 Prozent hinausbrachte. Unterm Strich heimste RTL am Samstag zwar den Tagessieg beim jungen Publikum ein, verpasste mit einem Tagesmarktanteil von 9,9 Prozent aber dennoch die Zweistelligkeit.