Der starre Blick auf die Quote

Quotenmeter.FM

In dieser Woche reden Fabian Riedner und Niklas Spitz über die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.

In der vergangenen Woche berichtete das NDR-Magazin «Zapp» über die guten Einschaltquoten von ARD und ZDF – das öffentlich-rechtliche Programm wurde in der halbstündigen Reportage über den Klee gelobt. Doch ist der Inhalt wirklich so berauschend? Fabian Riedner und Niklas Spitz haben sich mit den Inhalten auseinander gesetzt.Außerdem wirft das Duo einen Blick auf den Deutschen Fernsehpreis, bei dem nun auch Reality-Shows ausgezeichnet werden. Ist es moralisch vertretbar, dass man eine Krawallshow wie «Das Sommerhaus der Stars» einen Preis gibt? Zudem stehen weitere kuriose Entscheidungen der Jury im Mittelpunkt.Am Ende der Ausgabe werfen Niklas Spitz und Fabian Riedner einen Blick auf fünf Fernsehserien, die erst überzeugten, dann aber inhaltlich massiv abbauten.