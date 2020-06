ZDF: Schneewittchen schafft es ins Herzkino

TV-News

Drehstart für einen Film Maria Ehrich, Jochen Schropp, Andrea Sawatzki und Jürgen Tarrach.

Auch künftig soll es in der ZDF-Herzkino-Reihe märchenhaft zugehen. In einem neuen Film wird etwa Schneewittchen in die Gegenwart verfrachtet. Seit wenigen Tagen laufen in Brandenburg die Produktionsarbeiten für den Film. Die Märchenfigur wird dabei von Maria Ehrich verkörpert. In weiteren Rollen: Andrea Sawatzki, Jürgen Tarrach, Max Bretschneider, Jochen Schropp und viele andere. Regie führt Alex Schmidt nach dem Drehbuch von Sarah Esser.Nach langer Zeit will Smilla (Ehrich) mal wieder Zeit in ihrer alten Heimat verbringen. Doch zu Hause hält sie es nicht lange aus, ohne mit ihrem Vater Heinrich (Jürgen Tarrach) in einen Streit zu geraten. Natürlich dreht sich dieser wie so oft um Heinrichs neue Frau Regina (Andrea Sawatzki). Kurzerhand quartiert sich Smilla früher als eigentlich geplant bei ihrer Freundin Hedi (Hanna Plaß) ein. Diese lebt gemeinsam mit ihrem Bruder Victor (Jochen Schropp), dessen Ehemann Lorenz (Lucas Reiber) sowie zwei Mini-Schweinen und zwei Hühnern auf dem "Zwergenhof".Die sabotage films GmbH ist für die Umsetzung des Stoffs zuständig, abgeschlossen sein sollen die Dreharbeiten am 8. Juli. Ein Sendetermin steht natürlich noch nicht fest.