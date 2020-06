Autsch! Staffelauftakt von «Bulletproof» geht nach hinten los

US-Quoten

Der Auftakt der zweiten Staffel von «Bulletproof» gab den Verantwortlichen keinen Grund zur Freude. Die Ergebnisse ergaben kaum Ausschläge auf der Quotennadel. Weiter bergab geht es für «Game On!» bei CBS.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Am Mittwochabend startete in den USA die zweite Staffel der Krimi-Seriebei The CW. Bereits die erste Reihe des britischen Formats konnte nicht unbedingt mit herausragenden Zahlen protzen, doch die Premiere sorgte diesmal für noch schwächere Werte. Insgesamt verfolgten nur 0,39 Millionen Zuschauer das Programm ab 21 Uhr. In der Zielgruppe holte das kleinere Network ein Rating von mageren 0,1 Prozent. Zum Auftakt der ersten Staffel lagen beide Ergebnisse noch doppelt so hoch. Zuvor zeigte The CW die vierte Ausgabe der siebten Staffel von. Die Science-Fiction-Sendung erzielte eine Reichweite von 0,68 Millionen Fans und 0,2 Prozent bei den Jüngeren.ABC setzte in dieser Woche auf den Animationsfilmund erreichte damit 2,49 Millionen Anhänger im Durchschnitt. Das Rating bei den 18- bis 49-Jährigen belief sich auf 0,5 Prozent. Ab 22 Uhr lag dannauf einem ähnlichen Niveau wie vor einer Woche. Insgesamt blieben noch 1,60 Millionen Marvel-Fans vor dem Fernseher. Das Rating betrug erneut 0,3 Prozent. Auch CBS verzeichnete zu Beginn der Primetime 0,5 Prozentpunkte in der werberelevanten Gruppe mit frischem Programm. Dies bedeutet, dasserneut in der Zielgruppe verliert. Auch bei den Sehern ab zwei Jahren verlor die Gameshow leicht an Boden und kam nur noch auf 3,58 Millionen Anhänger. Im Anschluss registrierten Wiederholungen vonundnoch 0,3 beziehungsweise 0,4 Prozent bei den Jungen.Die zweite Gameshow des Abends scheint sein Publikum dagegen gefunden zu haben.bei FOX verbuchte nach einem Re-Run von(Rating: 0,4 Prozent) 1,86 Millionen Zuschauer. Das Rating lag erneut bei 0,5 Prozent. Die größte Reichweite holte wie schon in der Vorwoche eine Wiederholung aus der NBC-Chicago-Reihe. Diesmal sprangum 21 Uhr als einzige Sendung des Abends über die Vier-Millionen-Marke.zuvor undim Anschluss holten dasselbe Rating wie der Primus des Abends 0,5 Prozentpunkte in der Zielgruppe.