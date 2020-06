Uuuund Action: Hollywood darf wieder drehen

Kino-News

Am Freitag dürfen wieder die Klappen fallen: Das Los Angeles County gestattet ab Freitag den Start und die Wiederaufnahme von Dreharbeiten.

In Los Angeles tut sich bald wieder was: Die Dreharbeiten in der Entertainment-Metropole ruhten in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie. Doch nun wurde in Los Angeles County beschlossen, dass ab dem 12. Juni 2020 wieder gefilmt werden darf – das jedoch, aus naheliegenden Gründen, ausschließlich unter strenger Beachtung umfassender Sicherheits- und Hygienestandards, die dazu dienen, eine Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden.Wie 'Variety' und 'The Hollywood Reporter' berichten, ist jedoch nicht mit einem Ansturm an die Film- und Seriensets zu rechnen: Obwohl Dreharbeiten wieder genehmigt sind, lassen viele Produktionsteams aktuell größere Vorsicht walten als die lokale Politik. Wie die Branchenportale in Erfahrung gebracht haben, planen einige Film- und Seriencrews erst mit einer Wiederaufnahme ihrer Arbeit im Juli oder gar erst im August.Die in Los Angeles ansässige Unterhaltungsindustrie schätzt, dass durch die Coronamaßnahmen Dreharbeiten entschleunigt werden – und die Kosten vergrößert. Erwartet wird bei vielen Projekten eine Budgeterhöhung von bis zu 20 Prozent, um die längere Drehzeit sowie die Besorgung von Masken, Handschuhen, Desinfektionsmitteln und ähnlichem zu stemmen.