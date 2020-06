«9-1-1 Notruf L.A.»: Staffelstart im Juli

TV-News

Ende Juni wird es bei ProSieben wiederum musikalisch: Der Privatsender zeigt eine Fanta-4-Doku.

Hinter den Kulissen von [[Wer 4 sind] Regie und Drehbuch: Thomas Schwendemann

Kamera: Felix Raitz von Frentz

Schnitt: Thomas Schwendemann, Carmen Kirchweger

Wenn die aktuelle Staffel von «Grey's Anatomy» auf ProSieben pausiert, startet dafür die dritte Staffel von: Am 1. Juli 2020 feiern die neuen Folgen der US-Serie ihre Premiere – und sie übernehmen den Programmplatz von «Grey's Anatomy». Die ABC-Studios-Produktion ist zwar mit ihrer 16. Staffel noch nicht durch, dennoch legt der Münchener Privatsender nach acht Episoden eine Pause ein. Fans von «9-1-1 Notruf L.A.» wird es nicht stören: Ende Juni endet bei ProSieben praktischerweise die Wiederholung der zweiten Staffel, man kann als Serienfan also nahtlos von alten zu neuen Folgen übergehen.Zudem: So ganz verschwindet «Grey's Anatomy» eh nicht. Denn im Anschluss an «9-1-1 Notruf L.A.» laufen ab dem 1. Juli erst(ab 21.15 Uhr) und dann alte Folgen von «Grey's Anatomy». ProSieben zeigt zur späten Primetime Episoden aus der 15. Staffel des Dauerbrenners. Ab 23.15 Uhr rundet dann ein Viererpackden Mittwochabend ab.Ebenfalls von Interesse: Schon am Samstag, den 27. Juni 2020, zeigt ProSieben als Free-TV-Premiere die Musikdokuüber die Fantastischen 4. Der 2019 ins Kino entlassene Film von Thomas Schwendemann verfolgt nicht nur And.Ypsilon, Michi Beck, Smudo und Thomas D während sie auf Tour sind, sondern lässt auch andere Musikgrößen zu Wort kommen, wie etwa Clueso, Samy Deluxe, Afrob und Curse.