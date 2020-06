Primetime-Check

Wie lief es am Mittwochabend für RTLZWEI? Und wie kam «Magnum P. I.» bei VOX an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54,5%

14-49: 58,7%

Am Mittwochabend startete Das Erste mit derin den Abend. 4,32 Millionen Fernsehende wurden erreicht, darunter befanden sich 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit kamen tolle 15,7 Prozent insgesamt und 17,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zustande. Dasfolgte mit 7,36 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 2,16 Millionen jungen Fußballfans. Die Marktanteile schossen auf 24,7 Prozent insgesamt und 24,1 Prozent bei den Jüngeren. In der Halbzeit wurden mit den18,6 und 17,7 Prozent Marktanteil erreicht. Das ZDF derweil zeigte ab 20.15 Uhr, was 4,96 Millionen Krimifans erreichte. Sehr gute 16,1 Prozent insgesamt und gute 6,3 Prozent bei den Jüngeren kamen zusammen.schloss mit 3,11 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 11,9 respektive 4,8 Prozent an.RTL informierte ab 20.15 Uhr 1,76 Millionen Menschen überschloss mit 1,55 Millionen Wissbegierigen an. Bei den Umworbenen kamen mäßige 10,1 und passable 11,0 Prozent Marktanteil zustande.dagegen erreichte bei Kabel Eins 1,42 Millionen Filmfans, gefolgt vonmit 0,55 Millionen. In der Zielgruppe holten die Filme sehr tolle 7,2 und sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil. Drei Folgenkamen bei VOX indes auf 1,10, 1,12 und 0,69 Millionen Serienfans. Die Zielgruppe bescherte den Sender wenig erfreuliche 4,3, 4,4 und 3,2 Prozent Marktanteil.ProSieben zeigte ab 20.15 Uhr, womit mäßige 1,02 Millionen Serienfans angesprochen wurden.folgte mit 0,80 Millionen, bevor0,69 Millionen Interessenten erreichte. In der Zielgruppe standen mäßige 7,6 Prozent sowie schwache 4,6 und 5,1 Prozent auf der Uhr. Sat.1 hielt mitdagegen. Das Format erreichte zur besten Sendezeit 1,00 Millionen Fernsehende, bevor die0,88 Millionen Wissbegierige erreichte. In der Zielgruppe wurden mäßige 6,4 und maue 5,8 Prozent ermittelt. Zwei Folgengenerierten bei RTLZWEI indes jeweils 0,92 Millionen Neugierige. Bei den Umworbenen wurden mäßige 4,1 und gute 5,1 Prozent Marktanteil erzielt.