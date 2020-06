Der Fall Maddie: RTL-Infoabend generiert durchwachsene Zahlen

Quotennews

Die Sondersendung hatte keinen großen Erfolg. «stern TV» lief am Mittwochabend wiederum mäßig bis akzeptabel.

Mehr zum Fall Seit Dienstag ist bei TV Now die neue Dokumentation «Der Fall Maddie – Haben sie endlich den Täter?» abrufbar, die sich mit den neuesten Erkenntnissen zum Vermisstenfall Madeleine McCann auseinandersetzt. ntv zeigt eine gekürzte Fassung der Doku am 11. Juni um 17.30 Uhr sowie am Sonntag, den 14. Juni um 10:30 und 18:30 Uhr.

Seit einigen Tagen ist der Fall Maddie McCann wieder groß in den Schlagzeilen. RTL zeigte anlässlich dessen am Mittwochabend die Sondersendung, in der die neusten Erkenntnisse thematisiert werden sollten. Darüber hinaus wurden frühere Fehler in der Untersuchung des Falls Maddie behandelt. Obwohl das Thema aktuell wieder große Wellen schlägt, blieb der Zuspruch des TV-Publikums für die zweistündige Sendung überschaubar:1,76 Millionen Wissbegierige führten RTL ab 20.15 Uhr alles in allem zu mauen 5,8 Prozent Marktanteil. Mit 0,90 Millionen Umworbenen ergatterte «Die Wahrheit im Fall Maddie – Insider packen aus» indes mäßige 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Im Anschluss legtean Zugkraft zu: Bei den Werberelevanten verbesserte sich das Format mit Steffen Hallaschka auf passable 11,0 Prozent Marktanteil, bei allen kamen mäßige 7,3 Prozent Marktanteil zustande. Die Reichweite belief sich auf insgesamt 1,55 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige.Ab 19.35 Uhr derweil holte2,65 Millionen Soapfans zum Kölner Privatsender, davon waren 1,20 Millionen im werberelevanten Alter. Damit wurden sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil bei allen erzielt sowie sehr tolle 17,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.