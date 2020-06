Pocher wird schon bald wieder «gefährlich ehrlich»

TV-News

Das ist mal eine kurze Pause: «Pocher – gefährlich ehrlich» kehrt noch diesen Monat mit neuen Ausgaben zurück.

Am Ende der vierten Ausgabe vonverabschiedete sich Oliver Pocher von seinem Publikum mit Unklarheit: Er wies daraufhin, demnächst in anderen Formaten sehen zu sein, doch ob, und wenn ja, wann «Pocher – gefährlich ehrlich» zurückkehrt, wüsste man nicht. Nun steht fest: Es geht weiter. Und zwar sehr bald: Die Pause zwischen der vierteiligen Debütstaffel und dem nächsten Schub an Episoden der Late-Night-Show mit Amira und Oliver Pocher endet bereits diesen Monat.«Pocher – gefährlich ehrlich» wird schon am 18. Juni 2020 zurückkehren. Dann fällt um 23.10 Uhr der Startschuss für eine zehn Episoden umfassende Staffel der Liveshow. Oliver Pocher scherzt über die kurze Sendepause: "Ich hatte die Wahl zwischen Urlaub zu Hause oder arbeiten und habe mich für den größeren Spaß entschieden!"Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung / Daytime, ergänzt: "Eigentlich hatte ich mich auf einen ruhigeren Sommer gefreut ... jetzt freue ich mich, dass es schon am 18.6. mit ´gefährlich ehrlich´ weitergeht. [...] Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt." Spannend wird auch der Verlauf der Quotenkurve: Das erste Quartett an Episoden kam stets erfolgreich an, wenn «Let's Dance» im Vorprogramm lief. Die anderen zwei Folgen stecken klar zurück.