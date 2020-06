Der Fall Maddie McCann: RTL zeigt Sondersendung, TV Now und ntv bringen eine Doku

TV-News

Nach längerer Stille ist in den vergangenen Tagen der Fall Madelaine McCann wieder prominent geworden. RTL reagiert mit einer kurzfristig ins Programm genommenen Sondersendung.

Etwa 13 Jahre nach ihrem Verschwinden und dem darauf folgenden Trommelwirbel ist Madelaine McCann weltweit wieder in den Schlagzeilen. Denn eine dringliche Spur, die schon vor Jahren einmal aufgenommen, aber damals noch verworfen wurde, deutet daraufhin, dass "Maddie" damals vom Deutschen Christian B. Ermordet wurde. RTL reagiert auf die neusten Erkenntnisse in dem Fall, der jahrelang die Welt bewegte, und zeigt am Mittwoch, den 10. Juni, um 20.15 Uhr die SondersendungDer Sender teasert an: "Ganz unterschiedliche Menschen, die jedoch alle lange und intensiv mit dem Fall vertraut sind, geben hier erstmals bisher nicht veröffentlichtes Insider-Wissen preis." Darunter befinden sich Clarence Mitchell, der langjährige Sprecher der Familie McCann, Sky News-Korrespondent Martin Brunt, der den Fall von Anfang an eng begleitet hat, und Profiler Axel Petermann.Schon heute geht bei TV Now die neue Dokumentationonline, die sich mit den neuesten Erkenntnissen zum Vermisstenfall Madeleine McCann auseinandersetzt. ntv zeigt eine gekürzte Fassung der Doku am 11. Juni um 17.30 Uhr sowie am Sonntag, den 14. Juni um 10:30 und 18:30 Uhr.