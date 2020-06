Elyas M'Barek bezwingt Elyas M'Barek, Rami Malek alias Freddie Mercury jubelt

Einspielergebnisse

Es gibt eine neue Nummer eins in den deutschen Kinocharts – auch wenn der Hauptdarsteller gleich bleibt. Zudem kommt es zu einer späten Verschiebung in den Jahrescharts 2018.

Auch wenn nach und nach immer mehr Kinos in Deutschland wieder ihre Pforten öffnen: Noch ist der Alltag in den deutschen Kinocharts nicht wieder hergestellt. So vermeldet Sony Pictures momentan keine wöchentlichen Aktualisierungen seiner im Einsatz befindlichen Filme, auch Disney ist in der Auswertung seiner Kinoergebnisse noch nicht zu 'business as usual' übergegangen. Dessen ungeachtet: Mit Autokinos und immer mehr klassischen Lichtspielhäusern lässt sich genug Geschäft machen, um im Jahr 2020 die Jahrescharts 2018 neu zu ordnen.Denn wie 'Insidekino' vermeldet, wurden am vergangenen Wochenende etwa 3.990-Eintrittskarten losgeschlagen. Das genügt, um das Freddie-Mercury-Biopic mit alles in allem etwa 3,9 Millionen Besucherinnen und Besuchern in seiner 84. Woche zum neuen Spitzenreiter aller hierzulande im Jahr 2018 gestarteter Filme zu machen. Bislang hatte «Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen» die Nase vorn. Die Nummer eins der wöchentlichen Kinocharts geht derweil an Simon Verhoevens Komödiemit Elyas M'Barek und Palina Rojinski.Mit 11.406 gelösten Tickets setzt sie sich vor(7.853 verkaufte Karten) und die Nummer eins der Vorwoche, Bora Dagtekins viel diskutiertes «Perfect Strangers»-Remake(5.756 Ticketverkäufe). Der humorvolle Krimilandet mit 5.696 dicht dahinter auf dem vierten Rang.