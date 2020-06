«The Last of Us»: «Chernobyl»-Akteure arbeiten zusammen

US-Fernsehen

Nachdem Craig Mazin schon das neue Projekt verantwortete, holte er nun einen alten Bekannten an Bord.

Mit «Chernobyl» lieferten Autor Craig Mazin und Regisseur Johan Renck ein Meisterwerk ab, dies könnte das Duo mit der neuen HBO-Serie «The Last of Us» fortsetzten. Renck übernimmt als ausführender Produzent auch die Regie des Pilotfilms. Neil Druckman ist mit Mazin Co-Autor und Executive Producer der neuen Serie, die auf dem erfolgreichen, gleichnamigen Videospiel basiert.Für die Arbeit an «Chernobyl» erhielt Renck den amerikanischen Fernsehpreis für die beste Regie einer Miniserie und einen Emmy Award als Produzent für die beste Serie. Zu seinen weiteren Stationen gehörten unter anderem «Breaking Bad», «The Walking Dead», «Vikings», «Bates Motel» und «Bloodline».«The Last of Us» ist ein Videospiel vom Studio Naughty Dog, das für die Playstation entwickelt wurde. Ein abgebrühter Überlebender wird angeheuert, um ein 14-jähriges Mädchen aus einer Quarantänezone zu schmuggeln. «The Last of Us» erschien im Jahr 2013 und wurde von Fans und Kritikern gelobt.