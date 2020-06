«Love Island»-Rerun kommt sehr schlecht aus dem Startblock

Quotennews

Mit passablen Werten verabschiedete sich derweil die Dating-Show «Prince Charming» vom VOX-Montag.

Eine zweite Staffel ist seitens TV Now schon bestellt: Am Montagabend nun endete die erste Runde der schwulen Dating-Shownun auch beim linearen Sender VOX . Das Finale lief ab 22.15 Uhr und bescherte dem TV-Anbieter im Schnitt passable 6,2 Prozent Marktanteil. Die ermittelte Sehbeteiligung der Kuppelshow lag bei 635.000 Menschen ab drei Jahren. Das ab 23.20 Uhr gesendete und von Angela Finger-Erben moderierte Special nach dem Finale brachte VOX dann noch 5,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. 0,47 Millionen Menschen schauten hier zu.Zuvor hatte der Sender ein-Special rund um die Kelly Family ausgestrahlt. Die zweistündige Dokumentation hatte zur besten Ausstrahlungszeit 1,29 Millionen Menschen vor die Fernseher gelockt. In der Zielgruppe wurden ordentliche 6,8 Prozent Marktanteil eingefahren.RTLZWEI startete derweil am Montag die Wiederholung der 2019er-Staffel vonim Nachmittagsprogramm. Die Episoden wurden neu geschnitten, dauern nun inklusive Reklame knapp eine Stunde. Geflirtet wird in den nächsten Wochen um 16.15 Uhr – sofern die Quoten steigen. Zum Auftakt nämlich standen schlechte 2,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Kleine Entschuldigung: In der Stunde zuvor liefen Wiederholungen vonmit nur eineinhalb Prozent in der Zielgruppe noch schlechter. Die Reichweite im Gesamtmarkt lag um 15.20 Uhr bei nur 0,10 Millionen Zuschauern, bei «Love Island» dann bei 0,08 Millionen.