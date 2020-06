Münchner bringen bestes «Tatort»-Ergebnis bei den Jungen 2020

Quotennews

Zudem standen insgesamt fast zehn Millionen Zuschauer und 30 Prozent Marktanteil für den neuesten Fall von Batic und Leitmayr zu Buche.

Das-Team aus der bayerischen Landeshauptstadt bewies am Sonntagabend mal wieder seine unglaublich starke Strahlkraft. Batic und Leitmayr freuten sich mit dem Fall “Lass den Mond am Himmel stehn” über 9,84 Millionen Zuschauer, knapp eine halbe Million mehr als für ihren ersten Fall “Unklare Lage” in diesem Jahr. Statt sowieso schon sehr guten 26,4 Prozent waren für die beiden nun überragende 28,7 Prozent drin. Nur zweimal kam für einen «Tatort» in diesem Jahr eine bessere Sehbeteiligung heraus.Neben den bärenstarken Werten beiden Zuschauern ab drei Jahren stach am Sonntag aber vor allem der ausgezeichnete Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hervor. Mit 2,52 Millionen Zuschauern ergatterte der 90-Minüter über ein Viertel des Marktes. Der bisherige «Tatort»-Bestwert bei den Jungen, der mit 24,5 Prozent vor zwei Wochen aufgestellt worden war, wurde um 1,1 Prozentpunkte geschlagen. Mit 25,6 Prozent Sehbeteiligung thronen die Münchner 2020 nun an der Spitze. Im weiteren Verlauf des Abends gabmit 10,4 Prozent bei den Jungen und 14,9 Prozent insgesamt ebenfalls eine gute Figur ab. Insgesamt blieben 4,19 Millionen Fernsehende dran.Das ZDF musste sich dagegen mit 3,46 Millionen Zuschauern ab drei Jahren fürzufrieden geben. Die TV-Komödie kam auf unterdurchschnittliche 10,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum blieb sie mit 3,9 Prozent für 0,38 Millionen Zuseher blass. Dashob die Sehbeteiligungen anschließend sowohl bei den Jungen als auch insgesamt auf gute 7,7 und 14,9 Prozent. Für die Nachrichten schalteten insgesamt 4,46 Millionen Zuschauer ein, davon 0,70 Millionen Junge. Am späten Abend wurde die Ausbeute für das ZDF dagegen wieder dünner, alsnur noch 2,44 Millionen Fernsehende ab drei Jahren überzeugten und bei blassen 12,3 Prozent Marktanteil stehen blieben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Resultat für den Thriller mit 4,4 Prozent bescheiden aus.