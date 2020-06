Sky sichert sich Sat.1-Krimipaket

TV-News

Darunter wird auch eine Krimiserie sein, die bis dato keine wirkliche TV-Präsenz hatte.

Sky Deutschland hat sich, wie früher schon öfter, im ProSiebenSat.1-Archiv bedient und eine Reihe von Krimiproduktionen für Sky Krimi eingekauft. Alle genannten Serien wurden einst für Sat.1 hergestellt. Bereits vergangene Woche startete so das kurzlebigeim Programm von Sky Krimi und auf Abruf. Am 18. Juni folgt nun die Tom-Beck-Serie, von der drei Staffeln vorliegen.Ebenfalls im Paket enthalten ist die zwei Seasons umfassende Krimiserie. In der Serie spielt Diana Amft eine tragende Rolle. Ein Starttermin bei Sky Krimi steht hierfür aber noch nicht fest. Ein kleines Highlight innerhalb des Rechtepakets ist aber sicherlich. Die Serie mit Susan Sideropoulos wird ab Juli auf Abruf zur Verfügung stehen, lineare Termine bei Sky Krimi folgen noch.Was ist das Besondere an dem Format? Sat.1 beauftragte die Serie zwar, strahlte sie aber nie im eigenen Programm aus. Bis dato lief sie nur vor kleinem Publikum bei Sat.1 Emotions . Nach einem Schlag gegen die ukrainische Mafia schweben Top-Ermittler Tom Schmitz (gespielt von Stephan Luca) und seine Kinder in Lebensgefahr. Er muss ins Zeugenschutzprogramm und als einfacher Polizeikommissar in der Provinz anheuern – im Schlepptau seine pubertierenden Kinder Aletta und Erik (Annina Euling und Louis Huselstein). Die Teenies wohnten bisher in Hamburg bei ihrer Mutter und sollen nun alle Verbindungen zu ihrem „alten“ Leben abbrechen – kein Internet, kein Handy, Auffallen verboten. Sideropoulos versucht als Mama Lisa alles zusammenzuhalten.