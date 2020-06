Primetime-Check

Wie machte sich «Die ultimative Chart Show»? Ging es für «Die Drei von der Müllabfuhr» bergauf oder -ab? Das alles und mehr im Primetime-Check...

Mit beachtlichen 5,29 Millionen Zuschauern, der höchsten Reichweite an diesem Abend, machtendas Rennen. Zur besten Sendezeit brachten sie dem Ersten starke 17,5 Prozent Marktanteil und waren zugleich auch bei den Jungen mit 9,6 Prozent sehr gut gefragt.undschlossen mit soliden 13,6 und 11,4 Prozent Sehbeteiligung sowie 3,81 und später 2,51 Millionen Zusehern aus dem Publikum ab drei Jahren an.undkamen ihrerseits im ZDF auf durchschnittliche 13,5 sowie 12,9 Prozent Marktanteil. Die beiden Krimiserien überzeugten 4,08 bzw. 3,85 Millionen Fernsehende. Beim jungen Publikum liefen sie mit 6,4 und 6,3 Prozent ebenfalls solide. Richtig stark wurde der ZDF-Abend erst später. Denn nachdem dasmit 14,8 Prozent insgesamt und 9,2 Prozent bei den Jungen bereits besser dastand, bestätigte dieihre überragende Form mit 18,8 sowie 14,6 Prozent Marktanteil. Um 22.30 Uhr waren sogar viereinhalb Millionen Zuschauer dabei, mehr als um 20.15 Uhr.Bei RTL kehrtemit 2,39 Millionen Zuschauern zurück und freute sich über 9,3 Prozent Gesamtmarktanteil. In der klassischen Zielgruppe war sie zur besten Sendezeit mit 1,17 Millionen Zusehern und 16,3 Prozent Marktanteil das gefragteste Format. Sat.1 freute sich mitüber gute 10,9 Prozent und 0,85 Millionen Zuschauern aus dem werberelevanten Umfeld.schloss mit schwachen 5,9 Prozent und 0,45 Millionen Fernsehenden an. Bei ProSieben schlug sichmit 0,81 Millionen klassisch Umworbenen recht gut und verbuchte ordentliche 10,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.RTLZWEI schickte ebenfalls einen Spielfilm ins Rennen und ergatterte damit gute 6,1 Prozent bei besagten Umworbenen.versammelte zunächst 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährige, ehenoch 0,32 Millionen blieben. Der Fantasyfilm bewährte sich mit 5,2 Prozent Sehbeteiligung beim jungen Publikum. Zwei Folgenund eine Folgewaren bei Kabel Eins im Programm und begeisterten zwischen 0,26 und 0,29 Millionen junge Serienfans. Bei den Werberelevanten nahm die Sehbeteiligung von 3,7 über 3,6 auf 3,5 Prozent ab. Der-Abend von VOX musste sich seinerseits mit 4,0, 5,0 und 4,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. Ab 20.15 Uhr waren zunächst 0,30 Umworbene dabei, später waren es noch 0,40 und 0,36 Millionen.