VOX schickt «4 Hochzeiten» in die Sommerpause

TV-News

Eine andere Braut-Show soll übernehmen. «Shopping Queen» meldet sich derweil mit Frischem zurück.

Der Kölner Fernsehsender VOX wird seiner 16-Uhr-Sendungschon bald eine Sommerpause gönnen. Zuletzt waren die Quoten der Nachmittagsproduktion nicht mehr wirklich gut, zahlreiche Sendungen verharrten unter dem Senderschnitt. In dieser Woche wurden bis dato 3,6, 3,8 und 6,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen erzielt. Vergangene Woche lag der Spitzenwert bei sechs Prozent.Ab Montag, 15. Juni wird VOX daher um 16 Uhr die Sendungwiederholen. Die 20-teilige Sendung wurde im Herbst 2019 erstaufgeführt – sie erzielte teils weniger als sechs Prozent, in der Spitze aber auch 8,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.Neues kommt dann auch nachmittags ins Programm. Wegen der Coronapandemie müssen aktuell noch ganz alte-Folgen als Füller dienen. Diese Woche geht es zurück ins Jahr 2015, kommende Woche sind Episoden aus 2014 zu sehen. Ab dem 15. Juni ist dann auch um 15 Uhr wieder 2020 angesagt. Die Styling-Show kommt mit Motto-Sendungen zurück. In der ersten Woche der Erstausstrahlungen geht es um coole Bürolooks aus München, ab dem 22. Juni ist das Motto „Ganz in weiß“.