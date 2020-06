Alles neu erklingt im Juni: DMAX verpasst sich neue 'Sound Identity'

TV-News

Optische Erneuerungen im Mai? Das können ja alle. DMAX hingegen verschafft sich diesen Monat einen neuen Klang und hofft, dass der Wiedererkennungswert mitbringt.

„ Im Zuge des letztjährigen DMAX-Redesigns haben wir uns auch an die Kreation einer Sound Identity für DMAX gemacht. Diese konnten wir nun abschließen und mit neuen Sounds on air bringen. Die Identity zeigt eine weitere Interpretation unserer Marke mit einem modernen und konsequenten Sound. Sie ist druckvoll, jedoch nicht aufdringlich und bietet uns jede Menge kreativen Freiraum.

” Jan Leitz, Manager On Air Promotion bei Discovery Deutschland

Das "Da-da-daaa“ von ProSieben und die Glöckchen im RTL-Jingle kennen wohl alle, die lineares Fernsehen konsumieren. Doch wie viele weitere Sender-Erkennungssounds bleiben im Ohr haften? DMAX hofft jedenfalls, dass die Anzahl an 'Sound Identities' mit hohem Wiedererkennungsfaktor im deutschen Fernsehen nun wächst. Denn der Sender, der sich vergangenes Jahr einen neuen Anstrich verliehen hat, setzt nun auch auf einen eigenen Klang."Die neue Sound Identity von DMAX zeigt eine andere Sichtweise auf den Männerkanal mit einem modernen, frischen und kompromisslosen Sound der viel Abwechslung und Spaß bietet“, erklärt Martijn Wolff, Head of Production bei CapeRock. Er führt fort: "Als DJ kann DMAX jetzt mit seinem neuen Musik-Kit experimentieren. Bereits in der Recherchephase wurde deutlich, dass DMAX nicht auf der Suche nach einem Song oder einer Melodie war, sondern nach etwas Bemerkenswertem und Einnehmendem, das den einzigartigen Charakter der Marke zum Ausdruck bringt." Für ihn ist die Sound Identity von DMAX als "kreativ" und "prägnant" zu beschreiben. Zudem findet er, dass sie mit Haltung hervorsticht, "als Ausdruck dafür, dass man anpackt und dranbleibt – eben unmissverständlich DMAX."Die kreative Leitung im Zuge der Erstellung und Implementierung auf Seiten von Discovery Deutschland hält Jan Leitz, Manager On Air Promotion bei Discovery Deutschland, inne. Für die kreative Umsetzung zeichnet die Agentur CapeRock aus Amsterdam verantwortlich.

DMAX_Sound Identity 2020 from Discovery Deutschland on Vimeo.