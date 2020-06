Oprah Winfrey talkt zwei Nächte über Rassismus

US-Fernsehen

Die Produzentin und Mitbegründerin von OWN wird auch auf 18 Sendern von Discovery zu sehen sein.

Die bekannte Talkerin Oprah Winfrey wird zwei Abende lang eine Town-Hall-Diskussion führen und dabei Menschen zu Wort kommen zu lassen. Hintergrund ist der Tod von George Floyd durch einen Polizeibeamten in Minnesota und die anschließenden Massenproteste sowie die Diskussion über Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika.Unter dem Titel «OWN Spotlight: Where Do We Go From Here?» werden OWN und 18 weitere Sender der Muttergesellschaft Discovery die Gesprächsrunden übertragen. Zu den Town-Hall-Meetings sind schwarze Vordenker, Aktivisten und Künstler eingeladen. „Ich habe private Gespräche mit Freunden und politischen Entscheidungsträgern darüber geführt, wie es weitergeht“, sagte Winfrey.Oprah Winfrey weiter: „Ich dachte, es wäre sowohl von Interesse als auch von Nutzen, ihre Ideen, Anliegen und Kommentare ins nationale Rampenlicht zu rücken. Zu den geladenen Gästen gehören die Politikerin Stacey Abrams, der Journalist Charles M. Blow, die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, die Filmemacherin Ava DuVernay, die Professorin und Autorin Jennifer Eberhardt, die Journalistin und Gründerin des "1619 Project" Nikole Hannah-Jones, der Historiker und Autor Ibram Kendi, der Schauspieler David Oyelowo, der Gründer von Color of Change, Rashad Robinson, und das nationale NAACP-Vorstandsmitglied Rev. Dr. William J. Barber II.