Zum Einheizen auf die neue Staffel: RTL zeigt «Ninja Warrior Germany»-Best-of

TV-News

Anfang Juli können «Ninja Warrior Germany»-Fans die besten Momente in der Formatsgeschichte erneut erleben.

Schon im Vorfeld der bald anstehenden Jubiläumsstaffel feiert RTL fünf Jahre: Anfang Juli sprechen die Moderatoren Frank "Buschi" Buschmann, Laura Wontorra und Jan Köppen in einem Special über die schönsten, aufregendsten und skurrilsten Ninja-Momente in der deutschen Geschichte des Formats. Der Rückblick istbetitelt und wird am 3. Juli 2020 um 20.15 Uhr gesendet.In Einspielern nehmen Wontorra, Buschmann und Köppen das Publikum mit auf eine Reise durch die vergangenen vier Staffeln. Highlights sind unter anderem die krassesten Fails im Parcours, die stärksten Momente der Athleten sowie die schlagfertigsten Dialoge.Die fünfte Staffel von «Ninja Warrior Germany» entsteht entgegen der Gewohnheit nicht in Karlsruhe, sondern in Köln: Die Produktion zog aufgrund der Corona-Pandemie in die MMC-Studios in Köln-Ossendorf, wo unter anderem auch «Let's Dance» und «The Masked Singer» bereits den aktuellen Herausforderungen trotzen konnten. Die erste Klappe für die neue Season «Ninja Warrior Germany» fiel im Mai.