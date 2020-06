«The Mole»: Kandidaten im Keller, Quoten im Keller

Quotennews

Die Sat.1-Abenteuershow verliert weitere Zuschauer. Dass es auch für RTLs «Die 25…» schlecht lief, ist da nur ein kleiner Trost.

Der Münchner Fernsehsender Sat.1 will seine Mittwochs-Spielshow, die in Argentinien umgesetzt wurde, noch bis Ende Juni im Programm halten. Die Zuschauerzahlen und Marktanteile sind dabei weiter rückläufig. Die fünfte Folge der Saboteur-Suche spielte unter anderem in einem dunklen Keller-Verlies. Irgendwo da sind inzwischen auch die Reichweiten angekommen. Zwischen 20.15 und 22.20 Uhr schauten noch 0,90 Millionen Menschen zu – das waren 110.000 weniger als sieben Tage zuvor. Zugleich fuhr Folge fünf somit die schwächste Reichweite einer Erstausstrahlung des Formats in diesem Jahr ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Privatsender nicht über 6,3 Prozent Marktanteil hinaus. Auf diesem unterdurchschnittlichen Wert lag auch schon die Vorwochen-Folge.Sicherlich kaum ein Trost wird es für den Sender sein, dass auch RTL Primetime-Probleme hatte.mit Sonja Zietlow kam zur besten Sendezeit bei den Kölnern nur auf 9,4 Prozent Marktanteil und lag somit ebenfalls im roten Bereich. Insgesamt kam die Ranking-Show auf 1,56 Millionen Zuschauer. Erstaunlich: Das nachfolgende(ab 22.15 Uhr) verbesserte sich auf 1,65 Millionen Zusehende. Die Quote stieg auf gute 13,7 Prozent.Im weiteren Verlauf des Sat.1-Abends wurden die Marktanteile derweil niedriger. Die ab 22.20 Uhr gezeigtemusste sich mit schlechten 4,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben.