Kabel Eins und ZDFneo: Kleine Sender, große Ergebnisse

Quotennews

Über zwei Millionen Menschen sahen am Mittwoch eine alte «Wilsberg»-Folge. Kabel Eins zog mit «Miss Undercover» an Sat.1 vorbei – und lag nur knapp hinter RTL.

Zwei der kleineren Sender holten am Mittwochabend wahrlich fantastische Ergebnisse. Das war zum einen der digitale Kanal ZDFneo, dessen Programm zwar nicht unbedingt einfallsreich ist, aber dennoch erfolgreich. Eine alte Folge vonsahen ab 20.15 Uhr im Schnitt 2,18 Millionen Menschen. 7,4 Prozent Marktanteil wurden damit im Schnitt erreicht. Immerhin noch auf 1,44 Millionen Zuschauer kam eine weitere Folge des Formats ab 21.40 Uhr – die Quote blieb hier mit 6,1 Prozent sehr hoch.Erfolgreich war auch Kabel Eins am Mittwochabend. Ab 20.15 Uhr kam der Blockbusterauf durchschnittlich neun Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Somit lag Kabel Eins vor Sat.1 und nur knapp hinter RTL . Starke Mittwochs-Quoten sind beim Privatsender übrigens keine Seltenheit. Alleine seit April war der Kanal drei Mal sogar noch erfolgreicher, die Quoten stiegen hier auf bis zu 10,2 Prozent (bei «Die rechte und die linke Hand des Teufels»). Zurück aber zu diesem Mittwoch, an dem der Primetime-Film insgesamt auf 1,39 Millionen Zuschauer kam – und somit die höchste Reichweite der Sendergruppe um 20.15 Uhr hatte.Noch 0,72 Millionen Menschen sahen im weiteren Verlauf des Abends «Miss Undercover 2», die Quoten blieben mit 8,6 Prozent sehr hoch. So verwundert es auch nicht, dass die Fernsehstation den Mittwoch mit einem durchschnittlichen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent und somit unter anderem vor dem Ersten auf Platz fünf liegend abschloss.