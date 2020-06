Hulu zieht den Stecker: «Reprisal» endet

US-Fernsehen

Die Serie mit «Rectify»- und «Timeless»-Darstellerin Abigail Spencer endet nach nur einer Staffel.

Die Rachegeschichte von Abigail Spencer in der Rolle der kämpferischen Katherine Harlow alias Doris Quinn ist beendet: Wie der US-Streamingdienst Hulu beschlossen hat, wird die Serienicht weitergeführt. Das verrät Nebendarstellerin Madison Davenport auf Instagram. Davenport hält fest, dass sie diese Entscheidung zwar bedauert, aber dankbar dafür ist, überhaupt beim Format dabei gewesen sein zu können.«Reprisal» brachte es in der im Dezember 2019 veröffentlichten, ersten und einzigen Staffel auf zehn Episoden. Das übernatürliche Format wurde von Abigail Spencer angeführt, die anderem in «Cowboys & Aliens», «Das gibt Ärger», der Justizserie «Suits» und «Rectify» zu sehen war, sowie zeitweise in «Grey's Anatomy».Außerdem an Bord: Rodrigo Santoro, «Aladdin»-Mime Mena Massoud, David Dastmalchian, Rhys Wakefield, Craig Tate, Wavyy Jonez, Shane Callahan und Rory Cochrane. Erdacht wurde «Reprisal» von «Quantum Break»-Autor Josh Corbin.