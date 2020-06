Primetime-Check

Heute mit: Dem Finale der «Joko und Klaas gegen ProSieben»-Staffel, den RTL-«Nachtschwestern» und natürlich der VOX-Musikershow «Sing meinen Song».

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 53,1%

14-49: 57,5%

In der klassischen Zielgruppe setzte sich am Dienstagabend die Fernsehstation ProSieben an die Chartspitze: Es stand ab 20.15 Uhr das Staffelfinale vonan. Die beiden Entertainer verloren gegen ihren Sender, gewannen aber mit 14,8 Prozent den Abend. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 1,54 Millionen. Noch 0,78 Millionen blieben ab kurz nach halb elf für die Spielshowdran, die sich somit starke 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte.Die höchsten Reichweiten insgesamt fuhr derweil Das Erste an. Dort gab es ab 20.15 Uhr ein weiteresrund um das Corona-Geschehen zu begutachten. Die 15 Minuten lange Sendung kam auf 3,93 Millionen Zuschauer. Erst danach stiegen die Reichweiten.punktete mit 4,82 Millionen Zuschauern,erreichte ab 21.20 Uhr sogar 4,84 Millionen Fans. 16,9 und 17,1 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt sind herausragende Werte für die Dienstags-Serien, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden passable sechs und 6,2 Prozent gemessen.Das Krankenhaus war auch Schauplatz von RTL um 20.15 Uhr. Die fünfte Folge der zweiten-Staffel kratzte an der Zweistelligkeit: Ermittelt wurden 9,9 Prozent in der Zielgruppe. Für die Produktion mit Oliver Franck und Co. besteht somit noch viel Luft nach oben, aber es sah zuletzt schon mieser aus. 1,78 Millionen Leute schalteten ein. Ab 21.15 Uhr fuhren Wiederholungen vonund(zwei Folgen) noch 8,2, 8,6 und 12,9 Prozent Marktanteil bei den Jungen ein.Das heißt auch: VOX hatte RTL an Teilen dieses Abends überholt. Eine neue-Folge eröffnete die Primetime mit 9,2 Prozent Marktanteil – 1,56 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Die Sendung zog vor allem nach 21.15 Uhr an RTL vorbei. Ab 22.15 generierte der Kölner Sender mitnoch genau sechseinhalb Prozent bei den Werberelevanten. RTLZWEI setzte unterdessen auf seine Sozial-Doku, die Moderator Hans Sarpei fünf Prozent bei den jungen Leuten bescherte. 595.000 Menschen schauten das einstündige Format ab 20.15 Uhr. Eine-Wiederholung ließ die Werte danach auf 785.000 Zuschauer insgesamt und 6,1 Prozent bei den Jungen steigen.Kabel Eins setzte auf einen Spielfilm um 20.15 Uhr. Der Münchner Sender fuhr mitschöne 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. 1,15 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Sat.1 derweil packte US-Krimiware aus. Mit 7,2 und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war ein Doppelpack vonaber nicht gerade mit Erfolg gekrönt. Das nachfolgendelandete mit 6,8 Prozent im roten Bereich. Insgesamt wurden Reichweiten in Höhe von 1,62, 1,75 und 1,20 Millionen Fans ermittelt.Einen Burger-Check absolvierte Nelson Müller in, das am Dienstag mit leichter Verspätung um 20.28 Uhr startete. Mit 6,3 Prozent Marktanteil insgesamt (1,79 Millionen) sowie 4,9 Prozent bei den Jungen lief das Format nicht gut. Auch beibestand im Anschluss Luft nach oben. Das ZDF-Magazin sahen 2,04 Millionen Menschen, womit 7,1 Prozent Marktanteil einhergingen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die 35 Minuten lange Sendung auf halbwegs ordentliche 5,3 Prozent Marktanteil.